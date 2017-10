WienFrankreich und mindestens zwei andere Länder bemühen sich nach Angaben des österreichischen Finanzministers Hans Jörg Schelling um die Nachfolge von Jeroen Dijsselbloem als Vorsitzender der Euro-Gruppe. Er gehe davon aus, dass es drei bis vier Kandidaten geben werde, sagte Schelling am Freitag bei einer Investoren-Konferenz in Wien. Im Rennen seien nach seiner Meinung Luxemburg und die Slowakei. „Und interessanterweise, erstmals in der Geschichte der Euro-Gruppe, versucht's ein Großer, nämlich Frankreich.“ Das sei bisher ein Tabu gewesen.

Über eine Bewerbung des französischen Finanzministers Bruno Le Maire war bereits spekuliert worden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat immer wieder für eine Reform der Euro-Zone geworben und ein eigenes Budget sowie einen Finanzminister für den Währungsraum ins Spiel gebracht.