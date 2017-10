Von afghanischer Seite nimmt der stellvertretende Außenminister Hekmat Khalil Karzai teil. Aus Pakistans reiste die stellvertretende Außenministerin Tehmina Janjua an. Die USA und China hatten angekündigt, ihre Beauftragten für die Region zu schicken.

Kabul/MaskatNach langer Pause unternehmen Afghanistan , Pakistan, China und die USA einen neuen Anlauf zur Vorbereitung von Friedensgesprächen mit den radikalislamischen Taliban. Das eintägige Treffen begann am Montag in Maskat, der Hauptstadt des Oman, bestätigte der Sprecher des afghanische Außenministeriums, Schekib Mustaghni.

Die Taliban sind wie bei den bisherigen Runden nicht eingeladen. Sie haben bisher Gesprächsangebote der Gruppe verspottet und abgelehnt. In den vergangenen zwei Jahren waren sie mit ihren Offensiven und Überfällen in vielen Bezirken so erfolgreich, dass die USA und Nato-Partner wieder mehr Soldaten nach Afghanistan schicken.