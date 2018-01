Damaskus/AnkaraNach Beginn der türkischen Bodenoffensive in Nordsyrien sind die Truppen Menschenrechtlern zufolge zunächst nicht in die von Kurden kontrollierte Region Afrin vorgedrungen. Es gebe allerdings weiterhin heftige Kämpfe zwischen der kurdisch geführten Allianz der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) und „türkischen Truppen“ nahe der türkischen Grenze, berichtete die Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag.