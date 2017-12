„Russland hat massiv in seine Marine investiert, insbesondere in U-Boote.“

Washington/BrüsselDie Nato ist besorgt über zunehmende Aktivitäten russischer U-Boote im Mittelmeer und Atlantik. „Russland hat massiv in seine Marine investiert, insbesondere in U-Boote“, sagte der Generalsekretär des westlichen Bündnisses, Jens Stoltenberg, der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

Demnach wurden seit 2014 13 weitere U-Boote ausgeliefert. Die russischen Aktivitäten in diesem Bereich seien jetzt auf dem höchsten Niveau seit dem Kalten Krieg, so Stoltenberg. Die U-Boote operierten überall im Atlantik und „auch näher an unseren Küstenlinien“.