BogotaDer Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten hat einen Ausschluss Venezuelas gefordert, sollten dort keine Neuwahlen angesetzt werden. Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro habe die demokratische Ordnung seines Landes missachtet, erklärte OAS-Generalsekretär Luis Almagro in einem 75 Seiten starken Bericht. Die sozialistische Regierung Maduros würde systematisch Menschenrechte und demokratische Standards der OAS-Charta verletzen, warf Almagro Maduro vor.

„Der erneute Versuch eines Dialogs ist gescheitert und die Bürger Venezuelas haben nun noch mehr den Glauben an ihre Regierung und den demokratischen Prozess verloren“, schrieb Almagro in seinem Bericht. Das Fehlen eines Dialogs sei das erste Zeichen des Scheiterns eines politischen Systems. Denn Demokratie könne nicht existieren, wenn Stimmen nicht gehört oder zum Schweigen gebracht werden, so Almagro.