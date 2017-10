Den HaagNach einem Angriff in Syrien Ende März hat die Organisation für das Verbot chemischer Waffen dort Spuren von Sarin entdeckt. Bei Tests seien Spuren des chemischen Kampfstoffs „Sarin oder sarin-verwandte Chemikalien“ in Ltamenah aufgespürt worden, teilte die OPCW am Donnerstag mit. Bei dem Angriff in dem nordsyrischen Ort am 30. März wurden 50 Menschen verletzt. Nähere Einzelheiten teilte die Organisation nicht mit.