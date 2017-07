WashingtonDer Vorsitzende des Finanzausschusses im US-Senat hält die Unternehmenssteuerpläne von Präsident Donald Trump für kaum realisierbar. Der Republikaner Orrin Hatch sagte am Montag der Nachrichtenagentur Reuters, Trump wolle die Körperschaftssteuer auf 15 von derzeit 35 Prozent senken: „Das ist sehr unwahrscheinlich.“

„Es wäre in der Tat so etwas wie ein Wunder, wenn wir sie auf 25 Prozent oder weniger runter brächten.“ Er selbst wäre für seine Herabsetzung auf etwa 20 Prozent. Doch alleine eine Senkung auf „sagen wir mal maximal 25 Prozent“ wäre bereits eine grundlegende Veränderung. „Das wäre toll.“ Aber so wie es stehe, könne man sich glücklich schätzen, „wenn wir sie überhaupt gesenkt bekommen“.