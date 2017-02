Hassan-Scham-CampDie UN haben Hilfseinsätze im Osten der irakischen Stadt Mossul wegen anhaltender IS-Angriffe vorübergehend eingestellt. Solange sich die Sicherheitslage nicht verbessere, sei es schwer für die Vereinten Nationen, Hilfe bereitzustellen, erklärte die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe im Irak, Lise Grande, am Mittwoch in einem Camp für Flüchtlinge aus Mossul. Man sei jedoch sehr zuversichtlich, dass die Behörden für Sicherheit sorgen würden.

In den befreiten Stadtteilen war die humanitäre Situation kritisch. Tausende Bewohner haben keinen Zugang zu Trinkwasser und Benzin zum Kochen und Heizen. In einem vor Kurzem wieder eröffneten Restaurant in Ost-Mossul hatte ein IS-Selbstmordattentäter am vergangenen Freitag vier Menschen in den Tod gerissen.