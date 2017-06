WienDie Bevölkerung in der Krisenregion der Ostukraine kommt nicht zur Ruhe: Laut der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sind seit Jahresbeginn bis Juni deutlich mehr Zivilisten ums Leben gekommen oder verletzt worden als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Konfliktparteien rückten immer näher zusammen, sagte der Vizechef der OSZE-Mission in der Ukraine, Alexander Hug, am Dienstag in Wien.

Bis Mitte des Jahres zählte die Organisation 45 Tote und fast 220 Verletzte. Die Zahl der zumeist an den Folgen von Granatsplittern Verstorbenen hat sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 mehr als verdoppelt. Die OSZE beobachtet mit über 650 Mitarbeitern auf beiden Seiten die Situation.