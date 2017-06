QuettaEin Bombenanschlag im Südwesten Pakistans hat am Freitag mindestens elf Menschen getötet und 20 weitere verletzt. Die kräftige Explosion in der Nähe des Amtssitzes des Polizeichefs der Provinz Baluchistan war so stark, dass sie in der gesamten Stadt Quetta zu hören gewesen sei und Fenster von umliegenden Gebäuden zum Bersten gebracht habe, sagte ein Polizeisprecher. TV-Bilder zeigten schwer beschädigte Autos. Der Sprecher eines Regierungskrankenhauses sagte, einige der Verletzten befänden sich in einem kritischen Zustand.