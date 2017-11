IslamabadDer ehemalige pakistanische Ministerpräsident Nawaz Sharif ist in Islamabad vor einem Korruptionsgericht erschienen und damit einer Haftstrafe aus dem Weg gegangen. Ein Richter am sogenannten Rechenschaftsgericht hatte Sharif vor einer Woche mit Gefängnis gedroht, sollte er nicht zum nächsten Prozesstermin kommen. Der Morgen am Gericht verlief allerdings ergebnislos. Das Verfahren wurde wegen eines technischen Details auf Dienstag vertagt.