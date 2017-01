Peshawar/Dera Ismail KhanIm Nordwesten Pakistans sind bei einem Anschlag auf einen Gemüsemarkt am Samstag mindestens 21 Menschen getötet worden. Rund 40 Menschen seien bei dem Sprengstoffattentat in Parachinar in der Region Kurram verletzt worden, sagte der Abgeordnete der Region, Sajid Hussain Turi.

Die Taliban waren in der jüngsten Vergangenheit in der Gegend um Parachinar aktiv. In der Stadt gibt es erhebliche Spannungen zwischen sunnitischen und schiitischen Muslimen. Parachinar ist die größte Stadt in der Region Kurram, die an der Grenze zu Afghanistan liegt.