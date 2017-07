RamallahPalästinenserpräsident Mahmud Abbas ist zu einer Routineuntersuchung in ein Krankenhaus in Ramallah eingeliefert worden. Abbas' Sprecher sagte am Samstag, der 82-Jährige werde innerhalb von Stunden wieder entlassen.

Abbas, ein Raucher, hatte in der Vergangenheit Herzprobleme. Seine Ärzte haben aber gesagt, dass es ihm gut gehe. Vor einem Jahr unterzog sich Abbas einem Notfalleingriff am Herzen, nachdem er an Erschöpfung und Brustschmerzen gelitten hatte. Im Juni bekämpfte Abbas Gerüchte, er habe einen Schlaganfall erlitten.