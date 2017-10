VallettaIn Malta ist eine Journalistin mit einer Autobombe getötet worden. Der Sprengsatz sei explodiert, als Daphne Caruana Galizia am Montagnachmittag ihr Haus nahe der Hauptstadt Valletta verlassen habe, sagte Ministerpräsident Joseph Muscat am Montag (Ortszeit). Die 53-Jährige sei Opfer einer barbarischen Attacke geworden, die auch ein Angriff auf die Meinungsfreiheit sei. Durch die starke Explosion sei das Auto in ein Feld neben der Straße geschleudert worden, sagte Muscat.

Berichten lokaler Medien zufolge hatte Galizia in jüngster Zeit wegen Todesdrohungen Anzeige erstattet. Das US-Magazin „Politico“ schrieb, Galizia habe mit ihren Reportagen Europa geformt, erschüttert und aufgewühlt. Galizia war in die Recherche der sogenannten „Panama Papers“ involviert, die Korruption in mehreren Ländern offenlegten.