RomItaliens Regierungschef Paolo Gentiloni hat sich wie Bundeskanzlerin Angela Merkel für ein eigenständigeres Europa ausgesprochen. Italien teile die Ansicht, dass es notwendig sei, „dass die Europäer ihre eigene Zukunft selbst in die Hand nehmen“, sagte Gentiloni am Dienstag nach einem Treffen mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau in Rom. Das schmälere nicht die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen und der Allianz mit den Vereinigten Staaten. „Aber diese Bedeutung, die wir diesen Beziehungen geben, darf uns nicht dazu bringen, fundamentale Prinzipien aufzugeben, wie unser Engagement gegen den Klimawandel, für eine offene Gesellschaft und den internationalen Freihandel.“