WashingtonUS-Präsident Donald Trump will am Donnerstagabend seine Entscheidung über einen Verbleib des Landes im Weltklimavertrag von Paris bekanntgeben. Ein mit den Beratungen Vertrauter hat Reuters gesagt, der Präsident werde das Abkommen verlassen. Für den Klimaskeptiker Trump gibt es mehrere Möglichkeiten, sein Land aus dem weltweiten Klimaschutzprozess herauszuführen:

Der formale Austritt

Artikel 28 des 2015 in Paris ausgehandelten Vertrags besagt, dass ein Land erst drei Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens austreten darf. Stichtag ist damit der 4. November 2016, als der Vertrag von einer ausreichenden Zahl von Staaten ratifiziert wurde. Der früheste Kündigungszeitpunkt wäre also November 2019. Danach muss der Austrittskandidat bis zum formellen Ausscheiden ein weiteres Jahr warten. Die USA wären demnach also Anfang November 2020 ausgetreten.