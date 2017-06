New YorkSollte US-Präsident Donald Trump dem Pariser Klimaabkommen die Unterstützung entziehen, würden die Bemühungen in den USA gegen die Erderwärmung wohl nicht ohne Weiteres enden. In Dutzenden US-Staaten und vielen Städten gibt es Maßnahmen, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und mit den Auswirkungen steigender Temperaturen umzugehen. Und es gibt Pläne für weitere Schritte.

In links gerichteten Gegenden gilt das als gute Politik. Selbst in Staaten, die den Republikanern zuzuordnen sind und in denen es starken Widerstand gegen die Vorstellung gibt, dass Menschen die Erwärmung des Planeten verursachen, gelten erneuerbare Energien und Präventivmaßnahmen gegen Überflutungen als schlaues Unternehmen.