ParisDie Europäische Union will mit ihrer milliardenschweren Investitionsoffensive für Afrika und für Länder in der Nachbarschaft der EU auch den Klimaschutz fördern. Mithilfe europäischer Bürgschaften sollen bis 2020 klimafreundliche Investitionen im Wert von 9 Milliarden Euro angestoßen werden, wie EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete am Dienstag beim Pariser Klimagipfel ankündigte. Gewünscht sind Investitionen beispielsweise in Abfallentsorgung und -verwertung in Städten, erneuerbare Energien und nachhaltige Landwirtschaft.

Das Vorhaben ist Teil der bereits bekannten europäischen Investitionsoffensive für Afrika und Länder in der EU-Nachbarschaft, die mit insgesamt 4,1 Milliarden Euro aus dem EU-Budget dotiert ist. Mithilfe dieser öffentlichen Mittel sollen bis 2020 privatwirtschaftliche Projekte in einer Größenordnung von 44 Milliarden Euro angeschoben werden. Die Idee ist, dass öffentliche Bürgschaften ein Projekt für Investoren weniger riskant und damit attraktiver machen.