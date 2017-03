SeoulSüdkoreas Ex-Präsidentin Park Geun Hye hat sich am Dienstag erstmals Fragen der Staatsanwaltschaft zu Korruptionsvorwürfen gestellt. Die Befragung Parks dauerte rund 14 Stunden und war erst kurz vor Mitternacht (Ortszeit) beendet. Die Ex-Präsidentin blieb anschließend im Büro der Staatsanwaltschaft, um die korrekte Niederschrift ihrer Aussage zu kontrollieren. TV-Sender zeigten Aufnahmen einer lächelnden Park bei der Ankunft an ihrem Haus. Sie winkte Unterstützern zu.

Nach Angaben südkoreanischer Medien hatten die Staatsanwälte bei ihrer Befragung festlegen wollen, ob ein Haftbefehl gegen Park erlassen werden soll. Ihr wurden zuvor Erpressung, Bestechung und Machtmissbrauch vorgeworfen - was bei einer Verurteilung eine lebenslange Freiheitsstrafe bedeuten könnte. Bei ihrer Ankunft am Büro der Staatsanwaltschaft am Morgen hatte Park gesagt, sie werde die Fragen ehrlich beantworten und entschuldigte sich bei der Bevölkerung.