Südkoreas Staatsanwaltschaft will einen Haftbefehl gegen Ex-Präsidentin Park Geun-Hye beantragen. Ein Haftbefehl war der nächste Schritt, um Park wegen Verbrechen wie Erpressung, Bestechung und Machtmissbrauch anzuklagen. Allein für Bestechung ist in Südkorea eine lebenslange Freiheitsstrafe möglich.

Die Ex-Präsidentin ist in einen Korruptionsfall verwickelt und wurde deshalb jüngst vom Verfassungsgericht des Landes ihres Amtes enthoben. Sie soll ihrer engen Vertrauten Choi Soon Sil geholfen haben, Unternehmen zu erpressen und Einfluss auf die Regierung zu nehmen. Vergangene Woche war Park erstmals zu den Vorwürfen befragt worden, was rund 14 Stunden dauerte.