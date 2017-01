BrüsselDas EU-Parlament hat sich in einem ersten Wahlgang noch nicht auf einen Nachfolger für Parlamentspräsident Martin Schulz einigen können. Hinter den von der Europäischen Volkspartei (EVP) aufgestellten früheren EU-Industriekommissar Antonio Tajani stellten sich am Dienstagvormittag mit 274 Stimmen zwar die meisten Abgeordneten. Für die notwendige Mehrheit wären aber 342 Stimmen der 683 abgegebenen Stimmen nötig gewesen. Auf Platz zwei landete der Kandidat der Fraktion der Sozialdemokraten, Gianni Pittella, mit 183 Stimmen. Die anderen vier Kandidaten erhielten jeweils die Unterstützung von 43 bis 77 Abgeordneten. Erreicht keiner der Kandidaten in den ersten drei Wahlgängen die notwendige absolute Mehrheit, kommt es zu einer Stichwahl. Diese ist für den Abend vorgesehen.

EVP und Liberale hatten am Morgen bekanntgegeben, sich gemeinsam hinter Tajani zu stellen. Dafür zog der liberale Fraktionschef Guy Verhofstadt seine Kandidatur zurück. Zur größten Fraktion EVP, die 217 Abgeordnete stellt, gehören auch CDU und CSU.