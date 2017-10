PekingNatürlich hat Xi Jinping nichts einzuwenden. Sieben Mal hallt es in der Sitzungshalle „kein Einwand“, als letzter sagt es der Vorsitzende der kommunistischen Partei Chinas selbst. Und so beschließen die fast 2300 Delegierten am letzten Tag des Parteitags auch offiziell, was schon längst entschieden worden ist: „Xi Jinpings Denken über den Sozialismus chinesischer Prägung für eine neue Ära“ kommt als politische Theorie in die Parteiverfassung. Damit hat er als Dritter seinen Namen dort verewigt und zieht er mit Parteigründer Mao Zedong gleich; Reformarchitekt Deng wurde diese Ehre erst nach seinem Tod zuteil.

Was diese „neue Ära“ bedeutet, hat Xi auch schon in seinem „China Traum“ formuliert: Die Nation soll wieder aufsteigen an die Spitze der Nationen und als Großmacht im Zentrum der Weltbühne stehen. Statt auf quantitatives will er nun mehr auf qualitatives Wirtschaftswachstum setzen. Dazu gehört die Verbesserung dessen, was man auch Lebensstandard nennt: eine saubere Umwelt, ein breites Bildungssystem und eine gute Gesundheitsversorgung. In dem neuen Xi-Zeitalter wird nicht mehr alles dem puren Wirtschaftswachstum untergeordnet. China ist dann nicht mehr bloß die Werkbank der Welt, sondern soll sein eigenes Apple erschaffen – eine Marke, die Bewunderung auslöst und für Innovation steht.