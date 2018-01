New YorkNach nicht einmal anderthalb Jahren im Amt ist für Paul Romer bereits wieder Schluss. Der 62-Jährige tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Posten als Chefökonom der Weltbank zurück. Damit endet für Romer und die Bank eine schwierige Zeit.

In einer Mitteilung an die Belegschaft teilte Weltbankchef Jim Yong Kim am Mittwoch mit, Romer habe sich zum Rücktritt entschieden. Er wolle künftig wieder als Professor an der New York University forschen und arbeiten.