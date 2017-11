DüsseldorfDie gescheiterten Regierungssondierungen zwischen Union, FDP und Grünen haben am Montag nicht nur Deutschland beschäftigt. Auch internationale Medien berichteten über die bevorstehende Ungewissheit über die politische Führung in der Bundesrepublik. Die US-Zeitung New York Times widmete dem Aus für Jamaika sogar das traditionell einzige Bild auf ihrer Titelseite. Neben der Überschrift „Merkel in der Krise“, ist die Kanzlerin zu sehen, wie sie nach dem gestrigen Treffen mit Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier das Schloss Bellevue in Berlin verlässt. Daneben laut der Bildunterschrift der New York Times: Frank-Walter Steinmeier. Nur ist er das nicht.

Neben Merkel, verlässt Stefan Steinlein, Chef des Bundespräsidialamtes da gerade die Treppen der präsidialen Residenz. Eigentlich ist die amerikanische Tageszeitung für ihre Professionalität bekannt, Fehler unterlaufen ihr selten. Hier könnte der Ursprung allerdings auch bei der missverständlichen Bildunterschrift der Agentur AP liegen.