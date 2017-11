WashingtonDas „Time“-Magazin hat US-Präsident Donald Trump nach dessen eigenen Angaben telefonisch darüber informiert, dass er „wahrscheinlich“ wie im vergangenen Jahr wieder zur „Person des Jahres“ gekürt werde. Aber er habe abgewinkt, teilte der Republikaner am Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter mit, wobei er das Wort „wahrscheinlich“ in Großbuchstaben tippte. Andernfalls, so Trump, hätte er sich zu einem Interview und einer umfassenderen Fotositzung bereiterklären müssen, so Trump weiter. „Ich sagte, wahrscheinlich ist nicht gut und habe verzichtet. Trotzdem vielen Dank!“

„Time“ erklärte auf Twitter, Trump sei „inkorrekt“, was die Art und Weise betreffe, wie das Magazin seine „Person des Jahres“ wähle. Die Publikation äußere sich nicht über ihre Wahl, bis diese am 6. Dezember bekanntgegeben werde.