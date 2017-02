Jerusalem/LimaDer mit internationalem Haftbefehl gesuchte peruanische Ex-Präsident Alejandro Toledo ist weiterhin auf der Flucht. Israels Regierung versicherte, dass sie dem der Korruption bezichtigten Ex-Staatschef die Einreise verweigern werde. „Toledo wird nur nach Israel kommen können, wenn seine Angelegenheiten in Peru geklärt sind“, teilte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums am Sonntag mit. In Peru war zuvor berichtet worden, der 70-Jährige plane, sich nach Israel abzusetzen.

Toledo war zuletzt in San Francisco in den USA gesichtet worden. Medienberichten zufolge sollen er und seine Frau, die Belgierin Eliane Karp, Flugtickets nach Tel Aviv gekauft haben. Das Ehepaar ist in Israel sehr gut vernetzt, Karp soll auch die israelische Staatsbürgerschaft besitzen. Zudem soll ein israelischer Geschäftsmann als Mittelsmann für korrupte Machenschaften während Toledos Amtszeit (2001-2006) gedient haben.