Buy American, Hire American, Produce in America: Der US-Präsident will die Wirtschaft seines Landes vom Rest der Welt abschotten. Wenn am Freitag erstmals Angela Merkel und Donald Trump aufeinander gehen, geht es auch um den freien Welthandel. Doch ausgerechnet der Handelsberater von Donald Trump ist ein Protektionist erster Güte.

Der 67-jährige Peter Navarro berät den US-Präsidenten in Handelsfragen. Er gehört zu den wenigen Ökonomen, die die These vertreten, dass Importe prinzipiell die Wirtschaft schwächen. Alles, was Amerika verlässt, macht das Land reich; alles, was das Land einführen muss, macht arm.