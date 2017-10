ManilaFünf russische Marineschiffe haben gespendete Militärausrüstung auf die Philippinen gebracht. Drei Anti-U-Boot-Schiffe, ein Landungsfahrzeug und ein Rettungsschlepper hätten in Manila festgemacht, sagte der russische Kommandeur am Freitag. Was sie genau an Bord hatten, wurde nicht mitgeteilt, doch hatte der philippinische Präsident Rodrigo Duterte zuvor gesagt, Russland werde 5000 Sturmgewehre liefern. Er will Rüstungsgüter künftig nicht nur aus den USA, sondern auch aus Russland und China beziehen.