ManilaVermutlich kommunistische Rebellen haben auf den Philippinen aus dem Hinterhalt sieben Menschen getötet, darunter sechs Polizisten. Präsident Rodrigo Duterte sagte daraufhin am Freitag die für das Wochenende geplanten Sondierungsgespräche mit Rebellenführern über neue Friedensverhandlungen ab, wie er am Rande einer Veranstaltung in Davao verkündete. Der Angriff aus dem Hinterhalt ereignete sich den Angaben zufolge in Guihulngan in der Provinz Negros Oriental knapp 550 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila.

Der seit mehr als 50 Jahren andauernde Konflikt mit der kommunistischen Rebellengruppe Neue Volksarmee ist nur einer, der den Inselstaat erschüttert. Noch weiter im Süden der Philippinen tobt seit zwei Monaten ein Kampf zwischen islamischen Extremisten und der Regierungsarmee um die Stadt Marawi. Duterte hatte am Donnerstag Marawi aufgesucht, um die Moral der dort eingesetzten Soldaten zu stärken.