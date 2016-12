ManilaDer philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat korrupten Regierungsbeamten angedroht, sie aus einem fliegenden Hubschrauber zu werden. „Wenn du bestechlich bist, werde ich dich mit einem Hubschrauber holen und dich dann hinauswerfen“, sagt Duterte in einem vom der Regierung verbreiteten Video. „Ich habe so etwas schon einmal gemacht, warum sollte ich es nicht nochmal tun?“ Es ist ein Ausschnitt aus einer Rede, die er am Dienstag vor Opfern eines Wirbelsturms hielt. Der frühere Staatsanwalt sagte, er habe einmal einen Chinesen aus einem Hubschrauber gestoßen, der des Mordes und der Vergewaltigung verdächtig gewesen sei.

Vom Fernsehsender ABS-CBN befragt, wollte Duterte den Vorfall nicht bestätigen. „Wenn das wahr wäre, würde ich es nicht zugeben“, sagte er.