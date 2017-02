BismarckDie US-Armee macht den Weg für das letzte große Teilstück der umstrittenen Öl-Pipeline Dakota Access frei. Sie werde die Unterquerung des Oahe-Stausees am Missouri im Staat North Dakota gestatten, teilte die Armee dem US-Kongress am Dienstag mit. Die Genehmigung solle am (heutigen) Mittwoch vorliegen.

Die Indianerstamm Standing Rock geht rechtlich gegen das 3,8 Milliarden Dollar (3,5 Milliarden Euro) teure Projekt vor. Er fürchtet, das Trinkwasser könne verschmutzen, falls es ein Leck in der Leitung gibt. Das Betreiberunternehmen Energy Transfer Partners versichert dagegen, die Pipeline sei sicher. Das Land gehört dem Ingenieurkorps des US-Militärs.