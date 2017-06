BrüsselBanken und Berater sollen in der Europäischen Union künftig für die Hilfe zur Steuervermeidung ihrer Kunden bestraft werden. Die EU-Kommission schlug am Mittwoch vor, dass Firmen wie Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers oder Ernst & Young die nationalen Behörden darüber informieren müssen, wenn sie möglicherweise aggressive und grenzübergreifende Systeme zum Transfer von Steuergeldern entwerfen. Der Vorschlag, über den die Nachrichtenagentur Reuters bereits Anfang Juni berichtet hatte, benötigt noch die Zustimmung der Mitgliedsländer und des EU-Parlaments.

Der Vorschlag werde den Beratern mehr Sicherheit geben, die die Gesetze respektierten und allen anderen Einhalt gebieten, sagte der für Steuerfragen zuständige EU-Kommissar Pierre Moscovici. Die Brüsseler Behörde will alle Berater, Banken, Buchhalter und Anwälte erfassen, die in der EU tätig sind und grenzüberschreitende Systeme entwickeln. Sollten die Berater nicht in der EU ansässig sein, geht die Meldepflicht an das Unternehmen über, das in der EU Steuern zahlen muss. Die Mitgliedsländer sollen die gesammelten Informationen dann automatisch austauschen.