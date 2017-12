Brüssel/WarschauNach dem Parlamentsvotum für weitere umstrittene Justizreformen in Polen will sich die EU-Kommission erneut mit der Rechtsstaatlichkeit in dem Mitgliedsland befassen. Kommissionschef Jean-Claude Juncker habe das Thema für kommende Woche auf die Tagesordnung gesetzt, sagte ein Sprecher am Montag.

Trotz scharfer Kritik der Opposition und des Europarates hatte das polnische Unterhaus am Freitag zwei Gesetzentwürfe zur Justizreform gebilligt. Kritiker fürchten um die Unabhängigkeit der Justiz. Die Venedig-Kommission, die die Staaten des Europarates verfassungsrechtlich berät, bekräftigte diese Sorge am Freitag. Der Sprecher der EU-Kommission bezog sich auf diese Äußerungen der Venedig-Kommission.