Am Dienstag treffen sich die deutsche Kanzlerin und der PiS-Vorsitzende in der polnischen Hauptstadt.

Der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, zieht Kanzlerin Merkel dem SPD-Herausforderer Schulz vor. Dieser habe einen „Hang zu Russland“ und habe sich „antipolnisch“ geäußert.

BerlinPolen hat nach Ansicht des Vorsitzenden der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, ein Interesse an einem Wahlsieg von Kanzlerin Angela Merkel. „Es gilt, dass Frau Merkel für uns das Beste wäre“, sagte Kaczynski der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Dienstagausgabe) unmittelbar vor einem Treffen mit der Kanzlerin am Dienstag in Warschau. Dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz bescheinigte er dagegen einen „Hang zu Russland“ und „antipolnische“ Äußerungen. Schulz sei zudem für eine Führungsposition zu unbeherrscht. Hintergrund ist auch, dass Schulz die umstrittenen Gesetze der PiS-Partei zur stärkeren Kontrolle über Medien und Gerichte in Polen als "Putinisierung" bezeichnet hatte. Die EU-Kommission fordert von der Regierung eine Korrektur.

Anzeige

Merkel reist am Dienstag nach Warschau, um sich mit Kaczsynski sowie Ministerpräsidentin Beata Szydlo und Oppositionspolitikern zu treffen. Obwohl der nationalkonservative Politiker in der Vergangenheit nicht nur Russland, sondern auch Deutschland und Merkel scharf kritisiert hatte, lobte er die Kanzlerin jetzt dafür, dass sie sich im Ukraine-Russland-Konflikt für Sanktionen gegen Russland eingesetzt hat. „Auch dass Deutschland Soldaten an die Ostflanke der Nato entsendet, ist positiv.“ Zugleich kritisierte Kaczsynski aber ein deutsches Übergewicht in der EU. „Frau Merkel ist absolut die Nummer 1 in der EU, und das ist keine gesunde Situation.“ Die EU-Kommission prüft zurzeit die umstrittenen Gesetze der PiS-Partei zur stärkeren Kontrolle über Medien und Gerichte in Polen. Kaczynski forderte, die EU-Verträge zu ändern und die Nationalstaaten zu stärken. Zugleich kritisierte er Merkels Hinweis auf ein „Europa mit verschiedenen Geschwindigkeiten“. Dies sei nicht ernst zu nehmen.