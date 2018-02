Warschau

Im Zusammenhang mit dem umstrittenen Holocaust-Gesetz hat ein Berater des polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda Juden der Passivität während der Shoa beschuldigt. Die israelische Kritik an dem Gesetz komme von einem „Gefühl der Scham über die Passivität der Juden während des Holocausts“, erklärte Berater Andrzej Zybertowicz in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Zeitung „Polska-The Times“.

Zybertowicz ist Soziologie-Professor an der staatlichen Nikolaus-Kopernikus-Universität in Torun und zugleich Präsidentenberater. Er twitterte am Freitag einen Link zu dem Artikel. Die israelische Kritik an dem Gesetz sei antipolnisch und zeige, dass das Land darum kämpfe, „das Monopol am Holocaust zu behalten“, erklärte er in dem Interview. Viele Juden hätten sich im Krieg an Denunziation und Kollaboration beteiligt. Er glaube, dass Israel das noch nicht aufgearbeitet habe, erklärte er in dem Interview.