WarschauDie polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo hat mit einem Tweet Spekulationen über ein möglicherweise bevorstehendes Ausscheiden aus ihrem Amt verstärkt. Szydlo twitterte in der Nacht zum Dienstag nach Gesprächen in ihrer konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit über einen Umbau der Regierung. Sie schrieb: „Ungeachtet all dessen ist Polen das Wichtigste. Eins, das sich um Familie und Werte kümmert (und) sicher (ist). Das aus der Grundlage christlicher Werte gewachsen ist, tolerant und offen. Modern und ehrgeizig. Das ist mein Land.“

Szydlo schrieb in ihrer Botschaft, die sich wie eine Abschiedsnachricht las, auch, dass Polen „ein Beispiel für Europa und die Welt“ sei. „Das ist es, wer wir Polen sind.“