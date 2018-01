WarschauPolens Regierung lenkt im Justizstreit mit Brüssel auch nach Gesprächen mit der EU-Kommission nicht ein. Das Land werde die zum Teil bereits in Kraft getretenen Reformen realisieren und deren Umsetzung beobachten, sagte Außenminister Jacek Czaputowicz am Montag vor dem EU-Außenministertreffen in Brüssel.

Am Sonntag hatte er mit EU-Kommissionsvize Frans Timmermans über das gegen Polen eingeleitete Sanktionsverfahren wegen Gefährdung von EU-Grundwerten gesprochen. Brüssel sieht die Unabhängigkeit der polnischen Justiz nach umstrittenen Gesetzesänderungen bedroht und leitete im Dezember erstmals in der EU-Geschichte das ein solches Verfahren ein, durch das Polen seine Stimmrechte verlieren könnte.