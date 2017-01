New YorkDer designierte US-Präsident Donald Trump hat Unternehmen, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, mit einer hohen Strafsteuer gedroht. Firmen, die beispielsweise in Mexiko für den US-Markt produzieren wollten, sollten wissen: „Ihr werdet eine sehr hohe Grenzsteuer bezahlen“, kündigte Trump am Mittwoch vor Journalisten in New York an.

Trump macht seit langem Druck auf Unternehmen, in den USA zu produzieren. Zuletzt hatte Fiat Chrysler ein Ende seiner Autofertigung in Mexiko wegen zu hoher Importzölle unter einer Trump-Regierung nicht ausgeschlossen.