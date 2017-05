Bild vergrößern "Betreten verboten"-Schild vor dem Transitbereich des Moskauer Flughafens: Für einen Politiker aus Montenegro endete dort die Reise. dpa Bild:

Russland zürnt: Montenegro unterstützt EU-Sanktionen und will Ende Juni der Nato beitreten. Nun wurde ein Politiker aus Montenegro in Moskau am Flughafen festgesetzt – und Russland spricht offen von Vergeltung.