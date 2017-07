WashingtonDie Polizeibehörde in einem Bezirk des US-Staats New York hat einen offenbar von US-Präsident Donald Trump befürworteten härteren Umgang mit Verdächtigen abgelehnt. Sie habe strenge Regeln und Verfahrensweisen für die Behandlung von Gefangenen, teilte die Polizeibehörde von Suffolk County am Freitagabend (Ortszeit) mit. „Wir tolerieren ein Zusammenschlagen von Gefangenen nicht und werden es nicht tun.“