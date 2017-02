Steuerlicher Grenzausgleich: Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern gibt es in den USA keine Mehrwertsteuer. Der steuerliche Grenzausgleich würde den USA den internationalen Vorteil einer Mehrwertsteuer bieten, ohne diese Steuer auf nationale Transaktionen erheben zu müssen. Und so würde es funktionieren: Unternehmen, die Waren importieren, dürften die Importkosten bei der Berechnung ihrer zu versteuernden Gewinne nicht mehr absetzen. Bei einem Körperschaftssteuersatz von 20 Prozent käme dies einer Einfuhrsteuer von 20 Prozent gleich. Unternehmen, die Waren exportieren, müssten hingegen auf die Exporterlöse keine Steuern zahlen - was einer Exportsubvention von 20 Prozent entspricht.