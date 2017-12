Gegner des Gesetzes warnen hingegen, das Gesetz könne die Staatsschulden in den nächsten zehn Jahren um 1,5 Billionen Dollar in die Höhe treiben.

Ich gestehe: Ich mag keine Haushaltsdefizite und warne seit Langem vor ihren gefährlichen Folgen. Trotzdem glaube ich, dass die wirtschaftlichen Vorteile der Reform die Nachteile überwiegen. Denn zum einen wird der US-Unternehmenssektor durch den niedrigeren Steuersatz vermehrt Kapital anziehen. Amerikanische Firmen dürften mehr in ihrer Heimat investieren, da die Steuersätze im Ausland dann nicht mehr attraktiver sind. Die Unternehmen werden auch einen Teil der in der Vergangenheit im Ausland erzielten und dort belassenen Gewinne repatriieren, die sich laut US-Finanzministerium auf 2,5 Billionen Dollar belaufen.

Martin Feldstein ist Professor an der Harvard-Universität. Der renommierte US-Ökonom schreibt jeden Monat exklusiv für die WirtschaftsWoche und wiwo.de.

Wahrscheinlich weiten auch ausländische Unternehmen ihre Investitionen in den USA aus oder verlegen ihren Sitz in die USA, um vom geringeren Steuersatz zu profitieren. Innerhalb der USA dürfte Kapital aus der Landwirtschaft und dem Wohnungswesen in den produktiveren Unternehmenssektor fließen.

Reallöhne in den USA werden steigen

Sicher: Es lässt sich schwer abschätzen, in welchem Umfang sich das Kapital im Unternehmenssektor insgesamt erhöht. Ich rechne aber mit einem Betrag von mindestens fünf Billionen Dollar im Verlauf der nächsten zehn Jahre. Der vermehrte Kapitalfluss wird Produktivität und Reallöhne steigen lassen. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) könnte 2027 um rund 500 Milliarden Dollar höher liegen.