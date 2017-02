Niedrigerer Steuersatz auf Gewinne: Der aktuelle Steuersatz von 35 Prozent ist der höchste unter allen Industrieländern. Die Republikaner im Repräsentantenhaus und die Trump-Administration planen, diesen Steuersatz zu halbieren. Gegenwärtig entsprechen die Einnahmen aus der Körperschaftsteuer zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Nach der Steuersenkung würden diese Einnahmen auf Grundlage der heutigen wirtschaftlichen Situation auf etwa ein Prozent vom BIP (190 Milliarden Dollar pro Jahr) sinken. Der daraus resultierende Anstieg der Investitionen würde allerdings das Wachstum ankurbeln und damit den Einnahmenverlust verringern. Die Republikaner im Kongress, die eine aufkommensneutrale Steuerreform vorziehen, würden dennoch vor einer Herausforderung stehen.

Territoriales Steuersystem für ausländische Tochtergesellschaften amerikanischer Unternehmen: In keinem anderen Industrieland unterliegen wie in den USA rückgeführte Gewinne ausländischer Tochtergesellschaften dem vollen einheimischen Steuersatz (unter Berücksichtigung der im Ausland entrichteten Steuern). So bezahlt eine US-Firma, die in Irland einen Gewinn erwirtschaftet, 12 Prozent Steuern an den Staat Irland ­- und müsste in den USA zusätzlich 23 Prozent auf sämtliche rückgeführte Gewinne bezahlen. Wenig überraschend entscheiden sich US-Firmen daher lieber, ihre Gewinne im Ausland zu horten. Die Reformpläne sehen nun vor, dass sämtliche von US-Unternehmen im Ausland erwirtschafteten künftigen Gewinne ohne zusätzliche Steuern rückgeführt werden könnten. Die im Ausland angehäuften Gewinne von 2,1 Billionen Dollar würden einer einmaligen Steuer von etwa zehn Prozent unterliegen, die über mehrere Jahre verteilt bezahlt werden kann.