HarareSimbabwes neuer Präsident Emmerson Mnangagwa hat nach öffentlichen Protesten ein leicht verändertes Regierungskabinett vereidigt. Mnangagwa (75) hatte zunächst die meisten wichtigen Regierungsposten mit Militärangehörigen besetzt.

Es habe Änderungen gegeben, um etwa Verfassungsanforderungen in Bezug auf Geschlecht oder Demografie zu erfüllen, sagte ein Sprecher des Präsidenten am Montag bei der feierlichen Amtseinführung in der Hauptstadt Harare. Dennoch bleiben wichtige Posten in den Händen des Militärs und von Kriegsveteranen, die maßgeblich an der Ablösung von Langzeit-Machthaber Robert Mugabe (93) beteiligt waren.