Seoul Moon Jae In (64): Für den linksliberalen Oppositionspolitiker stehen die Chancen nicht schlecht, im zweiten Anlauf Präsident zu werden. Moon liegt in den Umfragen klar vorn. Der frühere Menschenrechtsanwalt hatte Ende 2012 gegen Park verloren. Als Stabschef im Präsidialamt war er die rechte Hand des früheren Präsidenten Roh Moo Hyun. Moon befürwortet einen aktiven Annäherungskurs an das kommunistische Regime Nordkoreas.

Ahn Hee Jung (51): Der Gouverneur der Provinz Süd-Chungcheong könnte Moon aus der eigenen Demokratischen Partei gefährlich werden. Ahn liegt in Umfragen hinter Moon an zweiter Stelle. Er sieht sich als politischer „legitimer Nachfahre“ der früheren liberalen Präsidenten Kim Dae Jung und Roh Moo Hyun.