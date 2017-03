BerlinKanzlerin Angela Merkel (CDU) wird knapp fünf Wochen vor dem ersten Wahlgang in Frankreich den sozialliberalen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron empfangen. Nach dem Gespräch im Kanzleramt am kommenden Donnerstagnachmittag werde es keinen öffentlichen Auftritt der beiden geben, kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin an.

Der 39 Jahre alte Ex-Wirtschaftsminister Macron tritt als Unabhängiger an. Der erste Wahlgang ist am 23. April. Macron gilt als einer der Favoriten. Umfragen geben ihm eine gute Chance, die Rechtspopulistin Marine Le Pen zu schlagen.