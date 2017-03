ParisGut sechs Wochen vor der Präsidentenwahl in Frankreich festigt der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron seine Favoritenrolle. Der linksliberale frühere Wirtschaftsminister kann einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Harris Interactive zufolge in der ersten Runde der Wahl für das höchste Staatsamt am 23. April mit 26 Prozent der Stimmen rechnen. Den Zahlen zufolge würde er als Spitzenreiter mit einem Punkt Vorsprung vor der Kandidatin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, in die Stichwahl gehen. In der zweiten Runde am 7. Mai würde der 39-Jährige seine Widersacherin der Umfrage zufolge mit 65 Prozent besiegen.

Es ist bereits die zweite Umfrage innerhalb einer Woche, die Macron auch in der ersten Wahlrunde vor Le Pen sieht, die bislang stets als führende im ersten Durchgang und durchweg als chancenlos in der Stichwahl gesehen wurde. Der ebenfalls am Donnerstag veröffentlichten täglichen Erhebung des Instituts Opionionway für das Wirtschaftsblatt "Les Echos" zufolge behauptet Le Pen zwar in der ersten Runde mit 26 Prozent und damit einem Punkt Vorsprung ihren Spitzenplatz vor Macron. In der Stichwahl würde Macron aber auch nach dieser Umfrage deutlich mit 64 Prozent gewinnen.