PragAm (heutigen) Samstag werden Ergebnisse der Präsidentschaftswahl in Tschechien erwartet. Die zweitägige Stimmabgabe in der ersten Wahlrunde hatte am Freitag begonnen. Für Präsident Milos Zeman geht es um die Wiederwahl. Er gilt als Favorit. Seine großen Herausforderer unter den acht anderen Kandidaten sind der frühere Präsident der Akademie der Wissenschaften, Jiri Drahos, und der beliebte Songschreiber Michal Horacek.

Wenn keiner der Kandidaten eine Mehrheit der Stimmen bekommen, wird in zwei Wochen eine Stichwahl zwischen den beiden erfolgreichsten abgehalten.