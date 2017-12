Der konservative Politiker amtierte bereits von 2010 bis 2014 als Staatspräsident Chiles und geht als aussichtsreichster Kandidat in die Stichwahl am Sonntag.

Santiago de ChileBekleidet mit roter Jacke und mit einem weißen Helm auf dem Kopf wurde Sebastián Piñera 2010 weltberühmt. Der Multimillionär war damals zum ersten Mal chilenischer Präsident – als 33 Kumpel in der Mine San José verschüttet waren, bewährte er sich als Krisenmanager. Er umarmte die nach über zwei Monaten unter Tage mit einer Kapsel nach oben gezogenen Kumpel. Nun will er ein Comeback.

Am Sonntag tritt Piñera (68) in einer Stichwahl gegen den Mitte-Links-Kandidaten, den Journalisten und Soziologen Alejandro Guillier (64), an. Es geht um die Nachfolge der Staatschefin Michelle Bachelet (66). Ihr war 2013 auch eine zweite Amtszeit gelungen, als Nachfolgerin Piñeras. Ob dem konservativen Politiker und Unternehmer jetzt das selbe gelingt, ist ungewiss, trotz seines klaren Siegs in der ersten Wahlrunde. Seit vielen Jahren pendelt Chile nach der dunklen Zeit der Diktatur von Augusto Pinochet zwischen Mitte-rechts und Mitte-links.