BerlinDer türkische Journalist Can Dündar ist beim Medienwettbewerb „Prix Europa“ in Berlin als „Europäischer Journalist des Jahres“ ausgezeichnet worden. Der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung „Cumhuriyet“ lebt seit Sommer 2016 im Exil in Deutschland.

Dündar wurde nach einem Bericht über eine Waffenlieferung des türkischen Geheimdienstes an islamistische Milizen in Syrien in der Türkei wegen Spionage angeklagt. Er saß dort drei Monate im Gefängnis. Bei der Preisverleihung erinnerte Dündar am Freitagabend an alle Journalisten, die in der Türkei im Gefängnis sitzen. „Unser Kampf geht weiter, bis wir alle – und unser Land – frei sind“, sagte er.